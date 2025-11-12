ドラマ『量産型ルカ』をはじめ、話題作への出演が続く俳優・山本かりんさん。現在配信中の、ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season2』への出演でも注目を集め、“素の自分”を見せる新たな一面も披露しています。今回のインタビューでは、それぞれの現場で得た学びや、俳優を志したきっかけ、そして愛猫との温かな日常までたっぷりと語っていただきました。【関連】秋好美桜、ドラマ『プライベートバンカー』で鈴木保奈