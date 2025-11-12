現在配信中の、ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season2』への出演でも注目を集め、“素の自分”を見せる新たな一面も披露しています。後編では、愛猫エピソードから、ファンの方への感謝の気持ちなど、素直な言葉で語っていただきました。【関連】秋好美桜、“アクションに挑戦したい”20歳を目前にこれからの目標を明かす「銃を持って戦ってみたいです（笑）」【後編】家族のような愛猫たちの存在「とても微笑ましい」