ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第1話が9日に配信された。※以下、ネタバレあり『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット○屋上にはジャグジーも完備第1話では、元恋人たちの間で、早くも嫉妬と駆け引きが交錯。参加者たちは自由にInstagramを更新できる一方で、元恋人チームとのDMは禁止というルールが発表される。