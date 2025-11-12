大型契約の期待に応えられずに1年を終えたスコット(C)Getty Images25年シーズンに悲願であった球団史上初のワールドシリーズ連覇をやってのけたドジャースは、大谷翔平やムーキー・ベッツらを有する分厚い戦力が真価を発揮。もう十分なほどのタレント陣を抱えている。だが、メジャーリーグでヤンキース以来となる3連覇の期待がかかる来季向け、今オフもビルドアップに抜かりはない。【写真】大谷夫妻とフリーマン夫妻の4ショット