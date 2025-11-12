ロボットのプログラミング技術を競うWRO＝ワールドロボット・オリンピアードの国際大会に出場する3チームの選手が11日、石川県庁を訪れ、馳浩知事に意気込みを語りました。WROは自律型のロボットによる国際的なコンテストで、プログラミングの制御技術を競うものです。県庁には11日、全国大会で上位に入賞し、国際大会への出場を勝ち取った石川県内の3チーム・7人の選手が訪れ、馳浩知事に抱負を語りました。馳知事は「金メダル獲