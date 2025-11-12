11月12日午前、七尾市で木造の住宅1棟を焼く火事がありました。12日正午時点でけが人は確認されていません。12日午前10時ごろ、七尾市中島町中島にある住宅で「2階から煙が見える」とこの家に住む女性から消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で木造2階建ての住宅が焼け、午前11時半ごろ消し止められました。この火事によるけが人は確認されておらず、消防が火元や出火の原因を調べています。