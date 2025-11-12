最先端技術に触れることで子どもたちのデジタル力の向上につなげようと、石川県金沢市の中学校で12日、建設現場で使われているVR機器などを用いた体験授業が開かれました。この取り組みは、金沢市で今年度から始まった新金沢型学校教育モデル「デジタル科」の一環として始まったものです。きょうは港中学校に金沢建設業協会の会員や金沢工業大学の学生が訪れ、2年生約160人が建設現場で使われているVR機器やドローンの操作を体験し