松本剛は2022年に首位打者に輝いている（C）産経新聞社日本ハム外野手、松本剛が11月11日、今季取得した国内FA権を行使することを宣言した。 22年には打率・347で首位打者にも輝いた実績を持つ。たくみなバットコントロールで知られる安打製造機も今季は66試合で打率・188と自身の目指す成績は残せていなかった。【FA速報】松本剛のFA宣言について一方、チームでは外野布陣は水谷瞬、万波中正、矢沢宏太、五十幡亮汰、今川優馬