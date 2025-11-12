〈パラダイスダイナスティ直営日本1号店開業、10年で20店出店を計画〉シンガポール最大級の外食企業であるパラダイスグループは11月15日、中華レストラン「パラダイスダイナスティ京都四条店」を開業する。10月よりプレオープンとして営業しており、このほどグランドオープンを迎える。これまで、FCとして関東圏で出店した経緯はあったが、直営でのレストラン開業は今回が日本初となる。メニューは調味料からすべて日本製のものを