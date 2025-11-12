AIRDO（エア・ドゥ）は、2026年元旦に「新千歳空港“初”初日の出 遊覧フライト」を運航する。2022年から東京/羽田発の初日の出フライトを運航しており、2026年には札幌/千歳発着を国内の航空会社で初めて設定する。東京/羽田発着も内容が決まり次第発表する。札幌/千歳を午前5時50分に出発し、襟裳岬上空で初日の出を鑑賞した後、午前7時25分に札幌/千歳に戻る。オリジナル搭乗証明書、卓上カレンダー、お正月記念和菓子をプレゼ