全日本空輸（ANA）は、台風26号の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。11月11日午前11時半現在、特別対応を実施するのは、11月12日と13日に沖縄/那覇・宮古・石垣を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。気象庁によると、台風26号は11月12日午前9時45分現在、バシー海峡を1時間に時速10キロの速さで北北東に進んでいる。中心気圧は994ヘクトパス