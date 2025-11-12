日本縦断焼肉連携協議会は、「3大焼肉の街スタンプラリー」を10月15日から2026年2月10日まで実施している。対象は北海道北見市、長野県飯田市、沖縄県石垣市の3都市で、総移動距離は約2,900キロメートル。北見は豚ホルモンや牛サガリを生ダレで味わい、飯田は多様な肉をにんにくや唐辛子の熟成ダレで、石垣は島産牛や豚を八重山の塩やスパイスで楽しむ。各市の販売窓口で焼肉の街スタンプラリーセットを購入し、対象店舗で指定のロ