お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が、娘・こうめちゃんのクリスマス音楽会を前にした心境をつづった。この日、小原は「月末にはクリスマス音楽会があります」と報告し、音楽会について「合奏、合唱、劇、ダンス、、、、年長さんはやることが盛りだくさん！！！」と説明。「歌は、英語の曲もあるし、日本語の曲もあるししかも初めて聞く曲ばかり！」と明かした。また、園児たちが歌う「ね」という曲の歌詞に触れ「『まけるも