美容系インフルエンサーの侑さんは11月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。15kg太ったことを告白し、過去と現在の写真を比較しています。コメント欄には、さまざまな意見が集まりました。【写真】15kgも増量!? 美人インフルエンサー・侑の今昔昔と今を比較侑さんは「なにかを間違えて15kg太ったんですけど、顔は今の方が可愛いです」とつづり、「ガリガリ時代(3年前)」と称した写真と、「デブ時代(今)」の写真を2枚並べて比較して