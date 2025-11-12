モデルで俳優の高橋メアリージュン、お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が12日、都内で行われたバリュエンスジャパン『オリジナル・バーキン』日本上陸お披露目イベントに参加した。【写真】綺麗…14.7億もの値がついた『オリジナル・バーキン』イベントでは人生最高額の買い物を明かすことに。高橋は「時計です。ウン百万円の」と明かした。くっきー！が「すごいやん！」と驚くと高橋は「頑張りました。芸能界20周年の時に自