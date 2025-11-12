子どもたちに魚のおいしさを知ってもらおうと、 佐々町の小中学校に県産の「アジフライ」が贈呈されました。 贈呈したのは、松浦市でアジフライの製造を行っている福岡市の水産会社「三陽」と、 佐々町を中心にスーパーや飲食店などを展開する「スエオカ」です。 アジフライおよそ1500食分が寄贈されました。 （三陽 髙橋 利明 社長） 「魚離れで子どもたちはあまり魚を食べないということもあ