ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）が、来年のW杯北中米大会が自身にとって最後のW杯となると明かした。11日に米CNNや英BBCなど複数の海外メディアが報じた。サウジアラビアのリヤドで行われた観光サミットでの生中継インタビューで、CNNの記者から6度目の出場となる来年の大会が最後のW杯となるかを問われると、「もちろんそうだ。私は41歳になるからね。この大きな大会の最後の瞬間になると思う