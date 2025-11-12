山本由伸投手の今季の活躍がFA市場の価値観を大きく変えました。山本投手は24年にドジャースに入団すると、今季はケガが相次ぐ投手陣の中で唯一先発ローテーションを守ります。それだけでなくポストシーズンでは完投勝利も披露。さらにワールドシリーズでは先発で6回96球を投げた翌日の最終戦に中0日で2回2/3、34球を投げチームを救う快投で勝利投手に輝きシリーズMVPを獲得しました。176cmの山本投手は外国人投手に比べ体の線は細