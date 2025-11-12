国の登録を受けずに株式を販売したとして、 金融商品取引法違反の疑いで会社役員の男ら3人が逮捕されました。 金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、 東京都の会社役員佐藤 由太容疑者（41）、 佐世保市の会社役員飯塚 裕子容疑者（67）ら3人です。 県警によりますと、 2021年1月下旬頃から3月中旬頃までの間に、福岡県の自営業の女性ら4人に対し、 佐藤容疑者の会社が、新たに発行する株式を国の登録を受けないまま