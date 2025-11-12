全国各地で相次ぐクマによる被害を受け、政府が対策パッケージを策定するのに先立ち、自民党が緊急提言を取りまとめました。クマによる被害が相次ぐ中、12日午前6時15分頃に、岩手・八幡平市の路上で、犬の散歩をしていた47歳の男性が突然、田んぼから出てきた親子とみられるクマ2頭に襲われました。男性は頭などをひっかかれてけがをしました。こうした中、自民党の対策プロジェクトチームが12日にまとめた提言では、駆除にあたる