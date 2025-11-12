記者会見する木原官房長官＝12日午前、首相官邸木原稔官房長官は12日の記者会見で、安全保障関連3文書の改定に伴い、非核三原則の見直しを想定しているのかと問われ「具体的な内容について今後検討を進めていく。現時点で予断することは差し控える」と述べ、否定しなかった。非核三原則は、核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とした政府の核政策。木原氏は「政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持して