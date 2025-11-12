3年前、北海道東部の知床半島沖で遊覧船が沈没し乗客・乗員20人が死亡、6人が行方不明になった事故で業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の初公判が始まった。「知床遊覧船」の社長、桂田精一被告は釧路地裁での初公判に、玄関口で深く一礼して出廷、「私には罪が成立するか分かりません」と述べた。桂田被告は2022年4月、悪天候が予想される中、運航管理者として出航しないよう船長に指示せず遊覧船「KAZU1」を沈没させて乗