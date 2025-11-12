立憲民主党の蓮舫議員が１２日、参院予算委員会で質問に立ち、高石早苗総理に祝意を述べた上で、政治とカネについて問うた。蓮舫議員は「総理ご就任、おめでとうございます」と切り出し「ずいぶん前に深夜番組でご一緒した際に（お互い）こういう立場になるとは思わなかったんですけど、政治信条や政策の優先順位は違うんですけど、私は心から頑張って欲しいと願っています。体にも気を付けて頑張って頂きたい。総理になって一