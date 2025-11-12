配送も車中泊もこなす！2025年10月14日、日産のグループ会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、軽商用バン「クリッパーバン」をベースにした新モデル「マルチラック」を設定しました。今回のモデルは、車中泊仕様としても活用可能な特別仕様車ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。新車中泊バン！【画像】超カッコいい！ これが日産の「新“車中泊”軽バン」です！ 画像で見る（77枚）ク