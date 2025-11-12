【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第4話が、11日に放送された。文太（大泉）に関する情報に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ちょっとだけエスパー」登場人物の名前の秘密◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。