東海地方は、きょうは雲が多く、日中も肌寒さの続く所が多いでしょう。 【写真を見る】東海地方 雲が多く日中も肌寒さ続く 18日（火）は12月上旬～中旬並みの寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/12 昼） けさの最低気温は名古屋で6.3℃、高山で氷点下0.1℃と、各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。 正午前の名古屋は雲が広がり、気温は13.6℃、湿度は43％と空気がヒンヤリしています。 きょうの