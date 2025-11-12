この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ジャスミンティー(@cosme_cheers)さんの投稿です。習慣にしたいものがあるけれど、三日坊主に…なんてことはありませんか？ジャスミンティーさんは、1日にスクワット約100回を継続することに成功。日々の習慣に筋トレを組み込んだ【トイレ×スクワット習慣】に、真似します！といった声が寄せられました。 習慣づけに◎トイレに行くたびスク