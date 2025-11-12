◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手が白組の「６番・中堅」で先発出場。第２打席で右越えの２点適時二塁打を放った。０―１の５回無死満塁で、白組５番手左腕・富田の外角直球をジャストミート。持ち味の力強い打撃でスタンドをわかせた。今キャンプは送球改善にも取り組み「バッティングも守備も含めて徐々に良くなってきている感覚はあります」と話していた通り、充実ぶりを結果で示した