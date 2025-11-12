12日朝、千曲市で住宅1棟を焼く火事があり、男性1人が心肺停止の状態で長野市内の病院に救急搬送されました。警察は1人暮らしの70代の男性とみて、身元の確認を進めるとともに出火の原因を調べています。12日午前6時半前、千曲市上徳間の住宅から「煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、小野弘勝さんの木造平屋住宅の室内を焼きました。警察と消防によりますと、室内か