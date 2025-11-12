人気ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』（来年2月5日発売）の新映像が公開された。ギガスラッシュを放つ「……夢みたいだ。もう一度 お前と一緒に 戦えるなんてな。」と、大人になったキーファが登場しており、ネット上で話題となっている。【画像】姿が激変！ヒゲが…おっさんのキーファ『ドラクエ7』新作の場面カットゲーム全体を再構築（Reimagined）している同作では、主人公たち