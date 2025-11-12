2026年3月15日、帝国ホテル 大阪は開業30周年を迎えます。1996年の開業以来、大川沿いの大阪アメニティパーク(OAP)に位置し、関西の観光・ビジネス・文化発信に寄与してきました。30周年を記念し、2025年10月から2027年3月まで、様々な記念企画や商品が用意されます。今回はメディア懇親会に参加しました。 30周年スローガンと総支配人の言葉 帝国ホテル 大阪の30周年スローガンは 「つないでいく、歩んでい