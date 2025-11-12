車の後部座席には、子どものお菓子の袋やティッシュなどの小さなゴミが散らかりがち。こまめに片付けても、いつの間にか増えてしまう――そんな悩みを抱える家庭も多いのではないでしょうか。【写真】こちらがペットボトルで作る簡単ゴミ箱 ＜作り方も画像で紹介＞その解決策として注目を集めているのが、ペットボトルを再利用した手作りゴミ箱。YouTubeに投稿されたアイデア動画が、子育て世代を中心に「素敵な発想ですね！」と話