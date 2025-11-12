三つ子の赤ちゃんに6歳のお兄ちゃんが絵本の読み聞かせをする動画がTikTokで話題になりました。三つ子ちゃんとお兄ちゃんのほのぼのとした時間に、「幸せな動画でおばちゃん泣いてしもうた（涙）」「なんやこの幸せな光景は」と反響が寄せられています。【動画】1歳の三つ子ちゃんに読み聞かせをする優しいお兄ちゃん動画に出てくるのは、ちょうど1歳になりたてで、修正月齢11カ月の三つ子姉妹と、6歳のお兄ちゃん。絵本を持っ