私はナオです。息子のレン（小2）が転校になり、新しく知り合ったママ友のミカさんとサツキさんと親子3組で一緒にふれあい動物園に行きました。けれどなんだか様子がおかしいです……。サツキさんはミカさんに運転させてガソリン代も出さず、お礼の一言もありません。ハッキリ言って図々しすぎます。その後またもや車でのお出かけの提案をしてきたサツキさんに、私は「今度はミカさんは私の車に乗ってもらって、サツキさんは現地集