「ジョリーパスタ」は、11月13日（木）から、人気絵本シリーズ『くまのがっこう』とコラボレーションした「ジョリーパスタの冬の福袋2026」の抽選販売受付を、公式アプリで開始する。【写真】モコモコ素材でかわいい！ジャッキーの湯たんぽなど福袋の中身■『ジャッキーのトマトづくり』がモチーフ今回登場する「ジョリーパスタの冬の福袋2026」は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグ