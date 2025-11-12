＜Dormy Ladies Cup 最終日（一日競技）◇11日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞先週7日までJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテスト合格者4人が、11日に行われたマイナビネクストヒロインツアー（以下、ネクヒロ）に出場した。そのうちのひとりが23歳の前多愛（まえだ・めぐ）。「優勝していないので頑張りたい」というツアーでラストスパートをかけ