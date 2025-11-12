＜伊藤園レディス事前情報◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季の国内女子ツアーも残すところ3試合。今週は千葉県のグレートアイランド倶楽部を舞台に、「伊藤園レディス」が14日（金）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】もはやモデル？原英莉花のドレス姿米下部エプソン・ツアーの年間ランキング5位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた原英莉花は、今季