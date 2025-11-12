桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。「先日 Princessに会いに行きました」と記すと、満員のライブ会場で大きな応援タオルを広げた写真を投稿した。【写真】「推し活最高」 桑木志帆が撮影したステージ写真【本人のInstagramより】桑木が出かけたのは人気の女性ラッパー、LANAのライブ。「最高だったなー」と気持ちのこもった感想を一言。そして「沢山のファンの前で歌ってる姿はとにかく可愛くてかっこよくて、私もゴルフでた