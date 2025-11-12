R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、10日更新で気になる3つのヘッドが登録された。シンプルなソールデザインのプロギア『RS PROTOTYPE』で、モデル分けで『4clover』『5clover』『6clover』と刻印されている。【画像】『フォークローバー』『ファイブクローバー』の適合リスト画像気になるのは、ヘッドに記載されている「識別マーキング」だ。なんと、フェースに「Duo」の表示があるという