＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇11日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞2週間前の日本ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」で、日米通じて1年6カ月ぶりにトップ10に入った西村優菜は、手応えを持ってフロリダにやってきた。「（調子が）だいぶ良くなってきて、ちょっとずつ自信になっている。ショットもうまく打てるようになってきた」。ドライバーショットへの恐怖心を話していた初