奈良・桜井市の県道で「道路が陥没し水が噴き出している」事件が発生

2025年11月12日 12時15分

ざっくり言うと

12日、奈良県桜井市で「道路が陥没し水が噴き出している」と通報があった
50年以上前に埋設された水道管が老朽化のため破裂したことが原因とのこと
市は同日中の復旧を目指しており、周辺道路の一部では交通が規制されている