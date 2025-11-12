１０月、大阪府門真市の住宅で催涙スプレーのようなものを噴射し金品を奪おうとしたとして、２０代の男女３人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕・送検されたのは、大阪市住吉区の無職・和田凌容疑者（２１）ら３人です。警察によりますと、和田容疑者らは１０月３１日、大阪府門真市の住宅に押し入り、夫婦に催涙スプレーのようなものを吹きかけるなどしてけがをさせ、金品を奪おうとした疑いが持たれています。イ