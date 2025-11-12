将棋の藤井六冠が「永世竜王」のかかった対局に臨んでいます。１１月１２日午前９時、将棋界の最高峰・竜王戦の第４局が京都競馬場で始まりました。竜王戦は先に４勝したほうがタイトルを手にする７番勝負で、藤井聡太・六冠（２３）は既に３勝しています。今回勝てばこのタイトル５連覇となり、「永世竜王」となる資格を得ます。対局は挑戦者の佐々木勇気・八段（３１）の先手で始まりました。勝負は１３日に決着する見通