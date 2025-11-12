ブランド買取専門店「なんぼや」などを展開するバリュエンスジャパンが11日、都内で『オリジナル・バーキン』日本上陸お披露目イベントを行った。【写真】綺麗…14.7億もの値がついた『オリジナル・バーキン』「バーキン」は、1980年代にエルメスがジェーン・バーキン氏（2023年に死去）のために製作したレザーバッグ。お披露目されたのはバーキン氏が実際に使用していた世界に1つだけの「バーキン」のオリジナルプロトタイプ