K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に関するプレスプレミア会が11日、韓国・ソウルCJ ENMセンターで開催され、今年のコンセプト、新しいプレゼンター、ステージ演出が発表された。【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ『2025 MAMA AWARDS』は、28日、29日の2日間にわたって、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催される。同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベント。日本ではCS放送のMne