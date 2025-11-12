台風26号は13日、沖縄の先島諸島に最も接近し、暴風雨や高波の恐れがあります。沖縄では、14日にかけて警報級の大雨となる可能性があり引き続き警戒が必要です。台風26号は12日夜にかけて台湾付近をゆっくり北上し、13日には沖縄の先島諸島に最も近づきます。台風周辺の湿った空気と沖縄付近に停滞する前線の影響で、沖縄では大気の非常に不安定な状態が続き、激しい雨や雷雨の恐れがあります。24時間降水量は沖縄本島地方では120m