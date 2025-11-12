木原稔 官房長官「今回、学術関係者やメディア関係者を新たに入国禁止としたことは遺憾です」木原官房長官は、ロシア側が今回の入国禁止措置について「日本の制裁措置への対抗措置の一環」と説明していることに「日本側に責任を転嫁することは全く受け入れられない」と述べ、外交ルートを通じてロシア側に抗議したことを明らかにしました。