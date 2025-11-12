戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。きょうは、戦争がもたらす心の傷について考えます。優しかった父を変えた沖縄戦とはなんだったのか、平和ガイドとして歴史に向き合う男性の思いです。金城優さん「これ、親父」八重瀬町出身の金城優さん（85）。見せてくれたのは、1枚の家族写真です。金城優さん「写真では順調ですけど、やっぱり（表情は）険しいですよ」険しい表情でカメラを見つめる金城さんの父・精光さん。精