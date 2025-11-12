デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）がまもなく始まる。日本の選手、チームの中で、世界一に近い位置にいるのが男子サッカーだ。２０２３年秋に開かれたワールドカップでは準優勝するなど、力量は十分。ただ、監督交代が相次ぐなど、チーム運営に不安を抱えているようにも見える。堀井聡太選手（26）に意気込みを聞いた。（栗原守）危機感を胸に盛り上げていきたい「世界一になるしかない。デフリンピックの認知度はまだ