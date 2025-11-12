虚偽の情報で元兵庫県議の名誉を傷つけたとして逮捕されたNHK党の立花孝志容疑者。接見した弁護士によると、情報は「真実だと思っていた」などと主張しているということです。立花孝志容疑者（58）は、去年12月、選挙の街頭演説で元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内さんが死亡した後にも「あす逮捕される予定だった」などとうその情報をSNSに投稿するなど